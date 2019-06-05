5 мая в Москве состоялось объявление финалистов самой значительной национальной литературной премии «Большая Книга». Конкурс проводится ежегодно с 2005 года, его лауреатами в разное время становились такие известные личности как Эдвард Радзинский, архимандрит Тихон (Шевкунов), Виктория Токарева, Людмила Улицкая, Виктор Пелевин, Дмитрий быков, Владимир Сорокин, Фазиль Искандер, Захар Прилепин, Антон Чехов и Александр Солженицын (посмертно) и другие.
Уже из перечисленных имен ясно, что произведения, представленные на соискание звания лучших, могут быть самыми разноплановыми, «номинаций», как таковых, нет. С одной стороны, это ставит перед жюри некоторые проблемы, ведь очень трудно сравнить и оценить, к примеру, духовное произведение, женский любовный роман и документально-историческую повесть.
В конце апреля был опубликован список номинантов «Большой книги», он включил 41 претендента на награду. Изначально экспертным советом были рассмотрены около 350 заявок от авторов, а также их произведения. Лауреатами премии традиционно станут три автора. Первая премия составляет три миллиона рублей, вторая — полтора, и третья — один миллион.
Согласно информации, предоставленной на официальном сайте конкурса, соучредителями премии являются Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Институт русской литературы Российской академии наук, Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, Всероссийская государственная телерадиокомпания, ИТАР-ТАСС, ОАО «Газпром-медиа» и прочие известные организации.
На соискание премии выдвигаются произведения, написанные на русском языке, и авторские переводы произведений, первоначально написанных на других языках. Ограничений для авторов произведений по возрасту, гражданству, месту жительства нет.
Шорт-лист, который экспертный совет огласил сегодня в зале торжественных церемоний, который находится на третьем этаже в здании ГУМа, включает 12 имен. Официально они станут известны общественности после традиционного Литературного обеда, который состоится сегодня — список опубликуют на сайте, однако Председатель Совета экспертов Михаил Бутов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» назвал несколько победителей и сообщил подробности хода торжественного мероприятия.
— Событие состоялось. На мероприятии присутствовали люди самые разные. Например, нас посетил Сергей Вадимович Степашин, поздравил советник Президента Владимир Ильич Толстой, много писателей присутствовало — Поливкин Дмитрий, Алексей Варламов. Божена Рыльска пришла.
Выиграли 12 финалистов, их произведения будут переданы большому жюри Литературной академии премий, в ноябре объявят трех победителей. Список будет опубликован на официальном сайте «Большая Книга». Список победивших произведений отличается от прошлых лет. Новое литературное поколение сильно теснит поколение наших маститых писателей и известных личностей.
К примеру, ни Виктор Пелевин, ни Чулпан Хаматова, которые обозначены в лонг-листе в финал не вышли. Среди победителей не всех можно назвать юными, но это дебютные выступления, и они удачны. Широко представлено направление «Hypertext fiction», некая фантастическая условность как элемент построения художественного мира книги.
Председатель Совета экспертов Михаил Бутов рассказал, что из участников прошлых лет победителями стали Евгений Водолазкин и Гузель Якина.
Также он назвал еще несколько финалистов: Линор Горалик, Алексей Сальников, Евгений Водолазкин, Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. Полный список победителей будет известен после официальной публикации.