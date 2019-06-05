Названы первые победители национальной литературной премии «Большая Книга»

Уже из перечисленных имен ясно, что произведения, представленные на соискание звания лучших, могут быть самыми разноплановыми, «номинаций», как таковых, нет. С одной стороны, это ставит перед жюри некоторые проблемы, ведь очень трудно сравнить и оценить, к примеру, духовное произведение, женский любовный роман и документально-историческую повесть.

В конце апреля был опубликован список номинантов «Большой книги», он включил 41 претендента на награду. Изначально экспертным советом были рассмотрены около 350 заявок от авторов, а также их произведения. Лауреатами премии традиционно станут три автора. Первая премия составляет три миллиона рублей, вторая — полтора, и третья — один миллион.

На соискание премии выдвигаются произведения, написанные на русском языке, и авторские переводы произведений, первоначально написанных на других языках. Ограничений для авторов произведений по возрасту, гражданству, месту жительства нет.

Шорт-лист, который экспертный совет огласил сегодня в зале торжественных церемоний, который находится на третьем этаже в здании ГУМа, включает 12 имен. Официально они станут известны общественности после традиционного Литературного обеда, который состоится сегодня — список опубликуют на сайте, однако Председатель Совета экспертов Михаил Бутов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» назвал несколько победителей и сообщил подробности хода торжественного мероприятия.

— Событие состоялось. На мероприятии присутствовали люди самые разные. Например, нас посетил Сергей Вадимович Степашин, поздравил советник Президента Владимир Ильич Толстой, много писателей присутствовало — Поливкин Дмитрий, Алексей Варламов. Божена Рыльска пришла.

Выиграли 12 финалистов, их произведения будут переданы большому жюри Литературной академии премий, в ноябре объявят трех победителей. Список будет опубликован на официальном сайте «Большая Книга». Список победивших произведений отличается от прошлых лет. Новое литературное поколение сильно теснит поколение наших маститых писателей и известных личностей.

К примеру, ни Виктор Пелевин, ни Чулпан Хаматова , которые обозначены в лонг-листе в финал не вышли. Среди победителей не всех можно назвать юными, но это дебютные выступления, и они удачны. Широко представлено направление «Hypertext fiction», некая фантастическая условность как элемент построения художественного мира книги.