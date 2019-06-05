Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На пляжах Новороссийска до конца недели будет действовать запрет на купание 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Запрет на купание на пляжах в течение недели будет действовать в Новороссийске, где в начале месяца стартовал курортный сезон, это связано с процедурой получения пляжами заключений о санитарном и эпидемиологическом соответствии, сообщил ТАСС в среду начальник отдела по курортам и туризму администрации Новороссийска Игорь Куликов.
В Краснодарском крае существует проблема несанкционированного попадания сточных вод в Черное море, также в последние годы в курортных городах происходят аварии на канализационно-насосных станциях. Так, в 2018 году из-за загрязнения на протяжении недели действовал запрет на купание в Геленджике. Курортный сезон 2019 года стартовал на Кубани 1 июня, в местных СМИ появилась информация о том, что пляжи в Новороссийске, якобы, не соответствуют санитарным и эпидемиологическим нормам.
"Пока не получено санэпидзаключение, у нас на пляжах установлены таблички "Купаться запрещено", но людей же от моря не отгонишь, поэтому служба спасения, медики работают на пляжах, поддерживается чистота. Все пляжи общего пользования, их шесть, подали заявки на получение санэпидзаключений. Сегодня должны получить заключения два пляжа, завтра мы ожидаем остальные четыре. Максимум до пятницы ждем выдачи решения от Роспотребнадзора", — сказал Куликов.
Начальник отдела по курортам и туризму администрации Новороссийска пояснил ТАСС, что пляжами общего пользования в этом году были получены акты технического освидетельствования на соответствие нормам безопасности. Отсутствие санэпидзаключений к началу курортного сезона связано с длительностью процедуры их получения. "Центр гигиены в течение мая производил забор проб воды и делал несколько анализов, на основании этих анализов и предоставления документов сейчас проводятся выезды специалистов на пляжные территории, по результатам делаются заключения, с которыми обращаются в Роспотребнадзор за получением санэпидзаключений", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что запрет на купание — это не значит несоответствие санитарным и эпидемиологическим нормам, уполномоченные ведомства приводят заборы проб воды регулярно, не только в момент оформления этого заключения, поэтому мониторинг качества воды в Черном море проводится постоянно.
В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора подтвердили ТАСС, что все необходимые пробы для выдачи заключения были взяты, заявка от пляжей получены. "Все пробы сейчас в работе, процесс займет около недели", — сказали в ведомстве.
ТАСС: последние новости
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев Власти Нижегородской области выплатили 2,7 млн рублей пострадавшим от взрывов в Дзержинске Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Комментарии
Общество , Игорь Куликов , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Геленджик , Краснодарский Край , Новороссийск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»130
США нарушили договоренность с Россией по Сирии3
Зеленского обвинили в плагиате11
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ319
Стало известно отношение украинцев к России422
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
02:46
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»
Политика Европа
02:21
Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Политика
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение