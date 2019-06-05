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Памятник Пушкину открыли в Шереметьеве 

Москва24 5 часов назад
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Памятник Александру Пушкину установили в Шереметьеве в честь присвоения аэропорту имени поэта. Торжественная церемония состоялась 5 июня — накануне 220-летия со дня рождения Пушкина.
"Мы рады, что международный аэропорт Шереметьево первый приступил к реализации такого крупного проекта по присвоению имен наших великих соотечественников аэропортам", — цитирует Агентство "Москва" гендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаила Василенко. Он отметил, что сотрудники воздушной гавани прикладывают все усилия, чтобы "популяризовать великого поэта, прозаика и историка". Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, в свою очередь, подчеркнул, что присвоение аэропортам имен выдающихся людей стало "достойным завершением" всероссийского конкурса.
Отмечается, что имя Александра Пушкина появилось на посадочных талонах, медиа-экранах и в пассажирских зонах отдыха Шереметьева.
Как уточнили в пресс-службе аэропорта, автором памятника поэту стал народный художник России, член Российской академии художеств Александр Бурганов. Пушкин представлен декламирующим стихотворение. А на корешке книги, которую поэт держит в руке, размещен QR-код для скачивания его произведений в аудиоформате.
31 мая Владимир Путин подписал указ о присвоении имен выдающихся россиян 44 аэропортам страны. Аэропорт Шереметьево получил имя Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова, а Внуково — авиаконструктора Андрея Туполева.
Конкурс по выбору имен для российских аэропортов стартовал 11 октября прошлого года. Голосование проводилось по более чем 40 воздушным гаваням, включая аэропорты Москвы, Казани, Сочи, Калининграда и других городов России.
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Общество , Андрей Туполев , Александр Бурганов , Михаил Ломоносов , Владимир Мединский , Михаил Василенко , Владимир Путин , Международный аэропорт Внуково , Минкультуры , Аэропорт Шереметьево , АГН "Москва"
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