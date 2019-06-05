Прилепин позвал рэперов во МХАТ

Писатель и заместитель худрука МХАТа им. Горького Захар Прилепин в интервью "Известиям" рассказал о реализации на сцене театра проектов "40 поэтов" и "40 музыкантов".

По его словам, это форматы, которых не знает "московская снобистская публика". "Наша музыка и музыкальные группы задавлены попсой, популярными медиаформатами. А ведь есть интересные, умные, серьезные музыканты: "Аффинаж", Бранимир, "Ундервуд", "25/17", Хаски, Рич", — перечислил Прилепин рэперов и рокеров, с которыми намерен наладить диалог.

При этом рэп писателю нравится не весь. "Не нравится то, что с ним произошло — он начал оглупляться, стал тупым, пошлым, мерзким", — констатировал он, посетовав на влияние шоу-бизнеса.

Ранее Прилепин отреагировал на первый приговор по делу об убийстве Гиви.