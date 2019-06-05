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В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три российских города решили назвать свои улицы в честь Симферополя. Об этом сегодня на городском совещании сообщила мэр крымской столицы Наталья Маленко.
— По итогам совместной работы руководством городов Уфы, Омска и Ставрополя принято решение присвоить новым улицам название "Симферопольская", — цитирует Маленко пресс-служба горадминистрации.
Она отметила, что договоренности с делегациями городов-партнеров были достигнуты во время празднования Дня города — 235-летие Симферополь отметил 1 и 2 июня.
По словам Маленко, мэр Уфы Ульфат Мустафин подарил крымской столице сертификат на 10 миллионов рублей. Эти деньги пойдут покупку коммунальной техники. Планируется купить автомобили марок "Газель" и "Газон" для нужд МБУ "Город".
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Общество , Наталья Маленко , Ульфат Мустафин , Омск , Симферополь , Ставрополь , Уфа
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