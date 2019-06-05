Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чаплин назвал кощунством новый клип «Ленинграда» и призвал верующих подать в суд 

Говорит Москва 46 минут назад
Фото: Говорит Москва
Речь идёт о ролике на песню i_$uss, в котором затрагивается религиозная тема.
Авторы в самом начале клипа предупреждают зрителей, что данное видео — «сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов». Протоиерей Всеволод Чаплин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что не верит авторам, так как в клипе явно прослеживаются библейские сюжеты.
«Тут сочетаются изображения Иисуса и изображения евхаристии с приниженными вещами, с туалетной темой, темой наркотиков и рвоты. Конечно, это кощунство. Я думаю, что нужно переносить статью об осквернении знаков мировоззренческой символики и почитаемых верующими предметов в Уголовный кодекс, это гораздо более значимо, чем административная статья об оскорблении чувств верующих. Людям обязательно нужно обращаться в полицию и суды».
Чаплин добавил, что досмотрел клип до конца и увидел в нём «тайное послание всем наркоманам и поклонникам Шнура».
«В конце клипа есть сцена смерти. У авторов наверняка какая-то своя мысль была, но в итоге получилось, что они сами себя высекли. Они показали, что смерть — это тот самый печальный итог, причём постыдный итог, очень некрасивая и глупая смерть, это то к чему идут наркоманы и поклонник Шнура».
По сюжету клипа три девушки принимают наркотический препарат, после которого одной из них повсюду мерещатся библейские образы. Особенно часто героиня видит молодого человека похожего на Иисуса Христа. Режиссёром видео стал Лео Колосовский, который известен совместными работами с коллективом «Время и стекло», а также Потапом и Настей Каменских. Клип уже посмотрели более 870 тысяч человек.
Говорит Москва: последние новости
В России предлагают ввести новый вид алиментов Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации Первый канал не вернёт в эфир Александра Друзя после извинений
Комментарии
Общество , Всеволод Чаплин , Иисус Христос , Настя Каменских , Потап Каменских , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к руководству России470
Пока вы спали: настала расплата за отмену роуминга96
Долететь до Берлина не удалось103
Новые жертвы ядовитого озера8
США выдвинули ультиматум Турции из-за «Триумфов»72
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
07:01
Си Цзиньпин прибыл в Москву
Политика Азия
04:00
В зоопарке поселились две китайские панды
Новости Москвы
03:50
Зеленский обратился к руководству России
Украина В мире
10:02
Запуск танка вручную показали на видео
Армия
00:47
В Москве открылся «клубничный» сезон
Новости Москвы
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:09
Пропустившим совещание губернаторам пожелали успехов
Политика
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
01:00
Британский крысолов переметнулся к Трампу
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение