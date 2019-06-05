Чаплин назвал кощунством новый клип «Ленинграда» и призвал верующих подать в суд

Речь идёт о ролике на песню i_$uss, в котором затрагивается религиозная тема.

Авторы в самом начале клипа предупреждают зрителей, что данное видео — «сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов». Протоиерей Всеволод Чаплин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что не верит авторам, так как в клипе явно прослеживаются библейские сюжеты.

«Тут сочетаются изображения Иисуса и изображения евхаристии с приниженными вещами, с туалетной темой, темой наркотиков и рвоты. Конечно, это кощунство. Я думаю, что нужно переносить статью об осквернении знаков мировоззренческой символики и почитаемых верующими предметов в Уголовный кодекс, это гораздо более значимо, чем административная статья об оскорблении чувств верующих. Людям обязательно нужно обращаться в полицию и суды».

Чаплин добавил, что досмотрел клип до конца и увидел в нём «тайное послание всем наркоманам и поклонникам Шнура».

«В конце клипа есть сцена смерти. У авторов наверняка какая-то своя мысль была, но в итоге получилось, что они сами себя высекли. Они показали, что смерть — это тот самый печальный итог, причём постыдный итог, очень некрасивая и глупая смерть, это то к чему идут наркоманы и поклонник Шнура».