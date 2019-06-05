Речь идёт о ролике на песню i_$uss, в котором затрагивается религиозная тема.
Авторы в самом начале клипа предупреждают зрителей, что данное видео — «сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов». Протоиерей Всеволод Чаплин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что не верит авторам, так как в клипе явно прослеживаются библейские сюжеты.
«Тут сочетаются изображения Иисуса и изображения евхаристии с приниженными вещами, с туалетной темой, темой наркотиков и рвоты. Конечно, это кощунство. Я думаю, что нужно переносить статью об осквернении знаков мировоззренческой символики и почитаемых верующими предметов в Уголовный кодекс, это гораздо более значимо, чем административная статья об оскорблении чувств верующих. Людям обязательно нужно обращаться в полицию и суды».
Чаплин добавил, что досмотрел клип до конца и увидел в нём «тайное послание всем наркоманам и поклонникам Шнура».
«В конце клипа есть сцена смерти. У авторов наверняка какая-то своя мысль была, но в итоге получилось, что они сами себя высекли. Они показали, что смерть — это тот самый печальный итог, причём постыдный итог, очень некрасивая и глупая смерть, это то к чему идут наркоманы и поклонник Шнура».
По сюжету клипа три девушки принимают наркотический препарат, после которого одной из них повсюду мерещатся библейские образы. Особенно часто героиня видит молодого человека похожего на Иисуса Христа. Режиссёром видео стал Лео Колосовский, который известен совместными работами с коллективом «Время и стекло», а также Потапом и Настей Каменских. Клип уже посмотрели более 870 тысяч человек.