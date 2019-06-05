Перед ПМЭФ открылся легальный бордель

В Санкт-Петербурге накануне старта Петербургского экономического форума (ПМЭФ) открылся легальный бордель с силиконовыми куклами. Об этом сообщает Ura.ru.
В «меню» заведения десять кукол, все они сделаны из специального медицинского силикона, используемого в пластической хирургии. По прогнозам владельцев борделя, особым спросом будет пользоваться кукла российского производства Амина, которая умеет делать массаж и имитировать оральный секс.
По предварительной информации, встреча с куклой обойдется в среднем в 4 тысячи рублей.
Как сообщает портал «Мойка 78», годом ранее аналогичный бордель открылся в Москве. Заведения с интим-куклами есть также в Финляндии, Франции, Германии, Дании, Японии и других странах.