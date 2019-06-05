Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге открыли легальный бордель с куклами 

Рамблер + ещё 2 26 минут назад
В Санкт-Петербурге накануне старта Петербургского экономического форума (ПМЭФ) открылся легальный бордель с силиконовыми куклами. Об этом сообщает Ura.ru.
Чиновника уволили за бордель в квартире
В «меню» заведения десять кукол, все они сделаны из специального медицинского силикона, используемого в пластической хирургии. По прогнозам владельцев борделя, особым спросом будет пользоваться кукла российского производства Амина, которая умеет делать массаж и имитировать оральный секс.
По предварительной информации, встреча с куклой обойдется в среднем в 4 тысячи рублей.
Как сообщает портал «Мойка 78», годом ранее аналогичный бордель открылся в Москве. Заведения с интим-куклами есть также в Финляндии, Франции, Германии, Дании, Японии и других странах.
Общество , Видео , РИА Ura.ru , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский попросил ЕС о наказании российских чиновников
Стало известно отношение украинцев к России294
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
Катастрофа SSJ-100: МЧС объяснило задержку7
Реконструирован полет разбившегося SSJ-100
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Украина
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
10:17
Реконструирован полет разбившегося SSJ-100
Происшествия Катастрофы
01:12
В квартире чиновника нашли бордель
Происшествия
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
00:52
Оголтелые русофобы: кто устроил кризис в ПАСЕ
Политика
Путин и Си Цзиньпин проводят встречу в Москве
Политика
02:09
Атаку курдов на протурецких джихадистов показали на видео
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение