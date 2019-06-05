Ничего святого: приставы взыскивают с покойницы Началовой 50 тыс. рублей

В отношении умершей певицы Юлии Началовой было возбуждено исполнительное производство с целью взыскания с нее долгов по налогам и штрафам. Решение об этом было принято через три дня после смерти артистки, по данным ФССП она осталась должна около 50 тыс. рублей.

Певица Юлия Началова, вокруг имени которой не утихают скандалы и обсуждения после ее трагической и скоропостижной смерти, оказалась должна около 50 тыс. рублей по налогам и штрафам, пишет сайт kp.ru.

Однако на счетах артистки не оказалось достаточного количества средств, чтобы заплатить по долгам, в связи с чем через три дня после ее смерти, 19 марта, было возбуждено исполнительное производство.

Судебные приставы и налоговая служба хотят взыскать с Началовой 47 016 рублей 90 копеек, а также исполнительский сбор в размере 3291 рубля 18 копеек.

Как следует из карточки певицы в банке данных судебных производств, которая размещена на сайте Федеральной службы судебных приставов, долг Началовой до сих пор не погашен.

В соответствии с правилами ФССП, отмечает «Экономика сегодня», долг Началовой должен быть списан актом о невозможности взыскания из-за смерти должника. Тем не менее, данные о непогашенном долге навсегда сохранятся в базе приставов и соответствующая карточка певицы останется в базе данных. Однако сайт kp.ru отмечает, что скорее всего ее долг будет перенесен на родственников после вступления в наследство в рамках стандартной процедуры.

Сообщается также, что новости о долгах Началовой косвенно подтвердили информацию СМИ о том, что певица входила в число популярных российских исполнителей с самыми низкими гонорарами. В 2005 году она зарегистрировала ИП для концертной деятельности и заключения договоров, однако за 14 лет у нее был только один государственный контракт.

По данным «ФАН», в ноябре 2017 года Началова выступала вместе с Татьяной Булановой на годовщине строительства объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. За свое выступление Началова получила 161 тысячу рублей, в то время как Булановой заплатили 236 тысяч рублей.

Незавидная судьба певицы и ее трагическая смерть стали причиной многочисленных обсуждений и странного поведения среди ее поклонников. Так, после новостей о том, что на кресте, который установили на могиле певицы, выступило некое вещество, многие решили, что крест «замироточил» и к месту ее захоронения выстроились толпы паломников.

Поклонники певицы и просто суеверные люди, уверенные в том, что дух певицы может помочь в исцелении недугов и болезней стали собираться на могиле, чтобы приложиться к кресту, зарядить специально принесенную в банках воду, а также унести домой горсть земли, которую потом можно добавить в еду или питье.

В ходе обсуждения массовой истерии вокруг смерти Началовой в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым , одна из ее фанаток рассказала, что посещение могилы Началовой помогло ей избавиться от мигрени и «моральной депрессии», и потребовала канонизировать артистку.

Присутствовавший в студии эксперт-религиовед Игоря Иванишко подчеркнул, что появление на кресте маслянистой жидкости не говорит о том, что умерший был святым и его необходимо канонизировать и обратил внимание на то, что большинство поклонников певицы не понимают значения возведения в лик святых.

Против канонизации Началовой выступила и ее бывший пиар-директор Анна Исаева

«Святость — это такое понятие, которое приходит через десятилетие, спустя годы. Я категорически не приемлю раздувание всей этой темы вокруг могилы Юли», — сказала она.

Исаева подчеркнула, что Началова не была набожным человеком и не выделялась своей верой.

«Это обыкновенный, такой же, как и мы все человек, который совершал ошибки, который был грешен, как и любой человек, живущий на этой земле, любой христианин. Да, это был светлый человек, но это не дает право людям думать о том, что она могла бы заряжать воду или думать о том, что она могла бы как экстрасенс решать какие-то вопросы. Здесь люди перегибают палку», — сказала она.

Исаева также призвала поклонников Началовой не торговать святостью. С осторожностью призвал относится к происходящему вокруг имени певицы священник и певец Иеромонах Фотий.

«Поднимается некий ажиотаж вокруг ее имени, что понятно. Но когда начинаются такие вещи, я вообще очень аккуратно отношусь к подобного рода чудесам», — отметил он.

По его словам, такие чудеса могут иметь совсем не божественную природу происхождения.