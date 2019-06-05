Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Хабаровского края 33 года прожил без паспорта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель села Известковое Амурского района Хабаровского края прожил без документов от момента рождения до исполнения 33 лет, после чего обратился в полицию за выдачей паспорта, сообщает УМВД России по региону в среду.
"В отдел по вопросам миграции ОМВД России по Амурскому району обратился 33-летний житель села Известкового Амурского района. Мужчина рассказал, что с рождения и до настоящего времени не имеет документов, удостоверяющих его личность. По каким-то причинам его мама не зарегистрировала факт его рождения в органах ЗАГСа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что единственным доказательством рождения этого человека была сохранившаяся запись в журнале роддома. Правоохранители помогли гражданину составить заявление в суд об установлении факта рождения. Суд вынес решение об установлении факта рождения, по решению суда в отделе ЗАГС администрации района ему выдали свидетельство о рождении. На основании этого документа отдел по вопросам миграции в течение часа оформил и выдал мужчине паспорт гражданина РФ.
Последние новости
Названы самые дешевые страны для отдыха летом Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку
Комментарии
Общество , МВД , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долететь до Берлина не удалось97
Захарова оценила план по «возвращению Крыма»58
Россия построит замену «Мистралям»71
«Остановить Поток»: что Зеленский наговорил в Брюсселе412
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»26
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
01:00
Британский крысолов переметнулся к Трампу
Политика Общество
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение