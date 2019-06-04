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Назвал жителей ДНР террористами: ведущие на «России 1» отказались звать эксперта в студию 

Рамблер 17 минут назад
Ведущие программы «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов выгнали из студии украинского эксперта Всеволода Непогодина.
Как сообщают «Вести.ру», Непогодин прокомментировал рассказ начальника пресс-службы милиции ДНР Даниила Безсонова об обстреле мечети «Ахать Джами» в Донецке во время празднования Ураза-байрама.
Непогодин назвал жителей Донецка террористами, после чего Скабеева заверила, что больше он в студии программы не появится.
«Так называемый украинский эксперт Всеволод Непогодин больше никогда не появится в программе. Он проявил неуважение к российским зрителям и жителям Донбасса», — сказала телеведущая.
Утром во вторник украинские силовики обстреляли из минометов мечеть в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Внутри мечети находились люди, никто не пострадал.
Общество , Видео , Даниил Безсонов , Всеволод Непогодин , Ольга Скабеева , Евгений Попов
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