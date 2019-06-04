Назвал жителей ДНР террористами: ведущие на «России 1» отказались звать эксперта в студию

Как сообщают «Вести.ру», Непогодин прокомментировал рассказ начальника пресс-службы милиции ДНР Даниила Безсонова об обстреле мечети «Ахать Джами» в Донецке во время празднования Ураза-байрама.

Непогодин назвал жителей Донецка террористами, после чего Скабеева заверила, что больше он в студии программы не появится.

«Так называемый украинский эксперт Всеволод Непогодин больше никогда не появится в программе. Он проявил неуважение к российским зрителям и жителям Донбасса», — сказала телеведущая.

Утром во вторник украинские силовики обстреляли из минометов мечеть в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Внутри мечети находились люди, никто не пострадал.