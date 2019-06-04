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В РПЦ заявили о неготовности верующих принять папу Римского в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Визит папы Римского Франциска в Россию пока не стоит в повестке, многие представители православных верующих и духовенства еще не готовы принять его, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов», — передает его слова ТАСС.
Ранее папа Римский Франциск выразил желание побывать в России. Об этом он, в частности, сказал по дороге в Софию в начале мая 2019 года.
В Москву с паломнической поездкой уже приезжала делегация римского епископата во главе с генеральным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом.
А в феврале 2016 года глава РПЦ патриарх Кирилл встретился с папой Римским Франциском на Кубе — это уникальное событие, так как с момента учреждения патриаршества на Руси в XVI веке российские первоиерархи никогда не встречались с римскими понтификами.
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Общество , ФРАНЦИСК , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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