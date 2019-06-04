Пользователи соцсетей нашли чернокожего в Чернобыле

В соцсетях опубликовали фотографию и наградной лист, который был вручен чернокожему советскому военному, участвовавшему в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

«Тут оказалось, черные в Чернобыле таки были, я сначала не поверил, провели Google Research и все подтвердилось», — пишет пользователь @neggat1ve в Twitter.

Он опубликовал две фотографии, на которых вместе с другими советскими военными стоит чернокожий молодой человек в форме.

Также опубликован наградной лист, адресованный Игорю Хиряку, в котором его благодарят за вклад «в дело ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

тут оказалось. черные в чернобыле, ткаи были, я сначала не поверил, провели гугол ресерчь с @AmFeur и все подтвердилось pic.twitter.com/B7IthCXmjA— Opyp (@neggat1ve) 4 июня 2019 г.

Документ датирован 1986 годом — в этот же год произошла катастрофа на АЭС в Чернобыле. Стоит подпись командира войсковой части №75110 И. Язовских, и его заместителя Г. Куликова.

Также опубликован профиль в «Одноклассниках» Игоря Хиряка — чернокожего жителя Череповца, который фотографируется с российским флагом и в военной форме.

Ранее блогеры высмеяли жалобу британской сценаристки на отсутствие чернокожих актеров в сериале «Чернобыль» и вспомнили пару анекдотов на эту тему.