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Пользователи соцсетей нашли чернокожего в Чернобыле 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: с личной страницы ok.ru
В соцсетях опубликовали фотографию и наградной лист, который был вручен чернокожему советскому военному, участвовавшему в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
«Тут оказалось, черные в Чернобыле таки были, я сначала не поверил, провели Google Research и все подтвердилось», — пишет пользователь @neggat1ve в Twitter.
Он опубликовал две фотографии, на которых вместе с другими советскими военными стоит чернокожий молодой человек в форме.
Также опубликован наградной лист, адресованный Игорю Хиряку, в котором его благодарят за вклад «в дело ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».
Документ датирован 1986 годом — в этот же год произошла катастрофа на АЭС в Чернобыле. Стоит подпись командира войсковой части №75110 И. Язовских, и его заместителя Г. Куликова.
Также опубликован профиль в «Одноклассниках» Игоря Хиряка — чернокожего жителя Череповца, который фотографируется с российским флагом и в военной форме.
Ранее блогеры высмеяли жалобу британской сценаристки на отсутствие чернокожих актеров в сериале «Чернобыль» и вспомнили пару анекдотов на эту тему.
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Общество , Google , Чернобыль
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