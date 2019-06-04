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Росстандарт раскрыл подробности отмены советских ГОСТов 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: back-in-ussr.com
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) назвало «утратившие актуальность» советские ГОСТы, которые предлагается отменить. В ведомстве обещали подойти к этому вопросу избирательно.
Речь идёт о неактуальности ряда ГОСТов в связи со снятием с производства пишущих машинок, проводных пультов дистанционного управления и ЭВМ на перфокартах. ГОСТы на эту продукцию остаются действующими, пишет «Парламентская газета».
Кроме этого, некоторые стандарты относятся к переставшим существовать отраслям, в частности промыслу диких животных, внесённых сегодня в Красную книгу. При этом ГОСТы, предъявляющие требования к выделке шкур полярных медведей, действуют до сих пор.
На проведение своего рода аудита фонда действующих документов по стандартизации возрастом 27 лет и более потребуется порядка двух лет, — отметили в Росстандарте.
Также представитель федерального агентства добавил, что среди этого массива остаются стандарты с требованиями, не потерявшими свою актуальность. Они, например, касаются оснастки, величины резьбы, крепёжных деталей, а также продукции промышленного применения.
Совместно с экспертным сообществом и общественностью Росстандарт намерен провести оценку данных документов, подтвердив их актуальность либо приняв в новой редакции. По итогам работы на сайте ведомства появится список предлагаемых к отмене ГОСТов.
С 1991 года по настоящее время в России принято более 12 тысяч современных стандартов, а также обновлено почти 15 тысяч документов.
Как писал News.ru, в РФ скоро отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. По мнению чиновников, устаревшие национальные стандарты мешают развитию экономики и бизнеса, а доверие к этой системе подорвано.
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Общество , Парламентская газета
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