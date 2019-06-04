МГУ занял первое место в топ-100 вузов России по версии RAEX

Восьмое и девятое места заняли МГТУ имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, поднявшись на одну строчку вверх по сравнению с прошлым годом. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет опустился на две строчки вниз и занимает в этом году десятое место. В целом состав первой двадцатки рейтинга по сравнению с 2018 годом существенно не изменился.

"Вообще, в топ-30 рейтинга вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ПСПбГМУ), два — из Томска (ТПУ и ТГУ), а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского, а также пять федеральных университетов — Уральский, Сибирский, Казанский (Приволжский), Дальневосточный и Южный", — говорится в тексте исследования.

Кроме того, к старту приемной кампании 2019 RAEX опросило свыше 50 тыс. студентов лучших вузов России о сильных и слабых сторонах их учебных учреждений. Согласно данным опроса, сильной стороной своих вузов студенты считают фундаментальную составляющую образования и вовлеченность в научные исследования, слабой — плохую связь университетов с работодателями.

При этом 35% опрошенных посетовали на недостаточное приобщение студентов к научной деятельности.