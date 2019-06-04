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МГУ занял первое место в топ-100 вузов России по версии RAEX 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТАСС
МГУ имени М. В. Ломоносова стал первым в рейтинге 100 лучших вузов России. Об этом свидетельствует опубликованный агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) рейтинг репутации вузов.
Первую строчку в списке лучших университетов России занимает МГУ, вторую и третью — МФТИ и МИФИ, за ними следует СПбГУ. Пятое и шестое места остались за Высшей школой экономики и МГИМО соответственно. Томский политехнический университет занимает седьмую строку рейтинга. Все семь вузов подтвердили свои рейтинги и располагаются на тех же местах, что и год назад.
Восьмое и девятое места заняли МГТУ имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, поднявшись на одну строчку вверх по сравнению с прошлым годом. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет опустился на две строчки вниз и занимает в этом году десятое место. В целом состав первой двадцатки рейтинга по сравнению с 2018 годом существенно не изменился.
"Вообще, в топ-30 рейтинга вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ПСПбГМУ), два — из Томска (ТПУ и ТГУ), а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского, а также пять федеральных университетов — Уральский, Сибирский, Казанский (Приволжский), Дальневосточный и Южный", — говорится в тексте исследования.
Кроме того, к старту приемной кампании 2019 RAEX опросило свыше 50 тыс. студентов лучших вузов России о сильных и слабых сторонах их учебных учреждений. Согласно данным опроса, сильной стороной своих вузов студенты считают фундаментальную составляющую образования и вовлеченность в научные исследования, слабой — плохую связь университетов с работодателями.
При этом 35% опрошенных посетовали на недостаточное приобщение студентов к научной деятельности.
"Это тревожный сигнал для отечественной высшей школы в целом: ориентиры, которые ставит перед ней государство (продвижение исследований на мировой арене) не так важны для студентов, как перспективы трудоустройства после окончания вуза", — отмечается в документе.
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Общество , Образование , МГУ , МГИМО , ВШЭ , МИФИ , Томский политех
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