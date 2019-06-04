Шесть детей погибли в России прошлым летом в детских оздоровительных или палаточных лагерях, при этом за тот же период погибли почти 500 детей, которые не были охвачены какими-либо формами организованного досуга. Об этом сообщила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"За прошлый год в различных организованных формах летнего отдыха (лагерях, палаточных лагерях) погибли шесть детей", — сказала она журналистам.
При этом, отметила омбудсмен, за тот же период погибли 492 ребенка, не охваченных организованными формами детского отдыха.
"Не в лагерях наших детей ждет основная опасность, а во время, когда они предоставлены сами себе, когда закрываются секции, организованные формы досуга уходят на второй план", — подчеркнула Кузнецова.