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Кузнецова назвала число детей, погибших в летних лагерях в 2018 году 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шесть детей погибли в России прошлым летом в детских оздоровительных или палаточных лагерях, при этом за тот же период погибли почти 500 детей, которые не были охвачены какими-либо формами организованного досуга. Об этом сообщила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"За прошлый год в различных организованных формах летнего отдыха (лагерях, палаточных лагерях) погибли шесть детей", — сказала она журналистам.
При этом, отметила омбудсмен, за тот же период погибли 492 ребенка, не охваченных организованными формами детского отдыха.
"Не в лагерях наших детей ждет основная опасность, а во время, когда они предоставлены сами себе, когда закрываются секции, организованные формы досуга уходят на второй план", — подчеркнула Кузнецова.
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