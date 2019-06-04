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Крупный мусороперерабатывающий завод построят в Кемерово 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: News.ru
Мусороперерабатывающий завод мощностью 400 т в год появится в Кемерово к концу 2020 года. Он позволит сократить количество поступающих на полигоны отходов до 40%.
По данным пресс-службы администрации региона, такие показатели будут достигнуты благодаря глубокой переработке и сортировке отходов.
Извлечённое вторичное сырье — картон, ПЭТ, пластик, стекло и металл — будут поступать на дальнейшую переработку. Инертные материалы будут перерабатываться в альтернативные виды топлива типа РДФ либо — методом биокомпостирования — в почву-грунт, — говорится в сообщении.
Согласно предварительным расчётам, объём финансирования составит около 450 млн рублей, из которых 320 млн уйдёт на покупку оборудования, а ещё 130 млн — на инфраструктуру.
Ранее News.ru писал, что активистам из Раменского района Подмосковья удалось самостоятельно пресечь незаконную свалку неподалёку от поселения Кочина гора. Местные жители заметили два самосвала, которые заехали в лесополосу и начали сваливать строительный мусор.
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Общество , Экология , Кемерово
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