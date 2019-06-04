Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание

Президент России Владимир Путин поручил проверить, как на заводе «Кристалл», где в субботу произошла серия взрывов, устраняли выявленные еще в апреле нарушения.
Об этом, как, передает РИА «Новости», глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства.
Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил президенту, что в апреле внеплановая пожарная проверка выявила на заводе 35 нарушений. Руководство предприятия должно было устранить нарушения до 26 августа.
«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Понятно, август вы сказали, я услышал, но что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва», — сказал Путин.
В результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали более 800 человек. Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что одна из пострадавших была госпитализирована в тяжелом состоянии, но сегодня находится в состоянии средней тяжести.
Состояние остальных раненых не вызывает опасений.