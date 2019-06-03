«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины

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Бояться ехать на родину: Украинская община рассказала о жизни в Крыму 

Рамблер + ещё 1 2 минуты назад
Украинская община в Крыму не испытывает притеснений, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина на встрече лидеров общин полуострова со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
По ее словам, слухи о притеснениях распространяют недруги в России.
«Притеснений в Крыму ни по какому признаку нет, в том числе по языковому. Мы можем спокойно общаться на украинском языке или надеть нашу национальную вышиванку, пройтись по улицам Крыма», — приводит РИА «Новости» слова Гридчины.
При этом Гридчина заявила, что члены украинской общины Крыма занесены в базу сайта «Миротворец» и боятся ехать на Украину. По мнению главы общины, украинские власти боятся слышать правду о жизни в Крыму.
Ранее парламент Украины принял обращение к ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и к национальным парламентам иностранных государств о систематическом нарушении прав коренных народов в России.
Комментарии49
Общество , Видео , В мире , Украина , Республика Крым
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