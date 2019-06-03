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Власти расширили статус жителей блокадного Ленинграда 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Все жители Санкт-Петербурга, которые родились или хотя бы день проживали в блокадном Ленинграде, получат социальную поддержку с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"С предложением приравнять детей, проживших в осажденном городе менее четырех месяцев, к жителям блокадного Ленинграда, обратились ветераны. Считаю, что необходимо восстановить справедливость", — отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в Социальный кодекс Санкт-Петербурга вносятся изменения, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. Согласно изменениям, все жители Петербурга, которые родились или хотя бы день проживали в блокадном Ленинграде, получат поддержку, аналогичную той, которую город предоставляет награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
"Это обеспечение путевками на оздоровительный отдых в государственные учреждения Санкт-Петербурга, ежемесячная денежная выплата в размере 3 тысяч рублей, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проезд с 27 апреля по 31 октября в пригородных социальных автобусах с оплатой части проезда в размере 10% от тарифа, приобретение месячного единого именного билета на льготных условиях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии инвалидности будет предоставлена ежемесячная доплата к пенсии: инвалидам I группы — 10 тысяч рублей, инвалидам II группы — 7,5 тысяч рублей, инвалидам III группы — 5 тысяч рублей.
Для получения льгот гражданам, в настоящее время проживающим в Петербурге, необходимо предоставить документы, подтверждающие рождение или нахождение в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.
"Мы не должны дожидаться решений на федеральном уровне, город вполне может справиться своими силами", — сказал Беглов, отметив, что выплаты будут осуществляться из бюджета города.
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Общество , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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