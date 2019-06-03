Губернатор назвал дату открытия нового аэропорта Саратова

Строящийся в Саратове аэропорт Гагарин должен начать плановые работы по приёму и отправке самолётов 12 августа, сообщил губернатор Валерий Радаев

По его словам, в настоящее время завершён полномасштабный проект по вводу воздушной гавани в эксплуатацию.

Поручение зампреду (правительства области) Василию Разделкину — всё отработать, особенно это касается инфраструктурной части, всё должно быть запущено, разрешительные документы оформлены, — подчеркнул Радаев.

Особое внимание глава региона уделили вопросу обустройства подходов к аэропорту. Он отметил, что необходимо ускорить работы по строительству автодорожного подъезда.

Ранее News.ru писал, что строительство аэропорта ведётся в рамках программы «Развитие транспортной системы России». Гагарин — совместный проект государства и частного инвестора в лице УК «Аэропорты регионов». Его стоимость оценивается в 20 млрд рублей. Предполагается, что пропускная способность аэропорта составит 1 млн человек в год.