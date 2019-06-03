Сюжет РЕН ТВ о Хахалевой и краснодарских судьях назвали заказным

Автор АПН Вадим Кипелов раскритиковал сюжет о краснодарской судье Елене Хахалевой, вышедший в программе Андрея Доброва на РЕН ТВ. По мнению Кипелова, сюжет был заказным, а его авторы «состряпали забористое варево из „фактов“, никак не связанных между собой.

Сюжет был связан с жалобами мировых автоконцернов (Mercedes-Benz, Hyundai и других) на работу краснодарских судей в Совет по противодействию коррупции при президенте России, в ФСБ , генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей. Эти суды взыскивали компенсаций с продавцов автомобилей по искам о защите прав потребителей.

Как отмечает автор АПН, в сюжете телеканала утверждали, что Верховный суд иногда лишает судей звания за различные нарушения, но все это обходит стороной „благодатный Краснодарский край “. На самом деле, по данным Кипелова, судей в Краснодаре лишают мантий не реже и не чаще чем в других регионах России . В качестве примера он привел анапских судей Наталью Холодову и Владимира Стародубцева, а также устроившего ДТП с девушкой судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова.

В сюжете канала утверждалось, что благодаря „атакам“ на автопроизводителей судьи покупают себе „роскошную недвижимость“. Также в сюжете намекали на связь особняка семьи Хахалевой с „обычным покупателем иномарки“. Однако Кипелов заявил, что журналисты не привели ни одного факта, который доказывал бы эту связь. Более того, Хахалева, которую упомянули в сюжете 16 раз, не рассмотрела ни одного из исков к автоконцернам.

»Это наглядно демонстрирует явно заказной характер — цель сюжета вновь раздуть скандал вокруг имени «золотой судьи», а не разобраться в ситуации с защитой прав потребителей судами Краснодара», — считает Кипелов.

На РЕН ТВ отметили, что чаще всего с концернами судится краснодарский комитет по защите прав потребителей и предпринимателей. Главный юрист Александр Бережной , утверждает, что концерны виноваты сами. На телеканале подчеркнули, что Бережной «сверкает золотой цепочкой и золотыми часами». Кипелов отметил, что выпад про цепочку и часы выглядит как дешевая манипуляция зрителями.

Автор АПН также обратил внимание, что сами концерны не спешат оспаривать решения кубанских судов в Москве: Верховный суд рассмотрел иски по четырем таким делам и по каждому из них оставил решение в силе как совершенно законное.

В сюжете РЕН ТВ утверждалось, что мать одного из фигурантов жалоб, судьи Филиппа Грекова, заседает в Краснодарском краевом суде, поэтому апелляции автоконцернов будут рассматривать ее коллеги. Кипелов назвал это «откровенным передергиванием фактов»: на самом деле мать Грекова работает в отделе кадров Краснодарского краевого суда, не является судьей и влиять на апелляции не может.

Затем канал назвал краевой суд «почти частной лавочкой» Хахалевой. Кипелов возразил, что сейчас она является рядовой судьей и руководящих должностей не занимает. Также канал упомянул высшее ветеринарное образование Хахалевой. Кипелов подчеркнул, что у нее есть два юридических образования: первое получено в Тбилиси, второе — в России.

По словам Кипелова, на РЕН ТВ утверждали, что под началом Хахалевой работает судья Дунюшкина, выносившая решения против концернов. Кипелов отметил, что в действительности федеральные судьи самостоятельны и «под началом» работать не могут.

Автор АПН добавил, что в сюжете упомянули «бухгалтера» банды Цапков, которого якобы часто видели в кабинете «золотой судьи», а также ее связи с руководством края. В итоге журналисты заявили об «историческом союзе криминала, судей и власти в Краснодарском крае».

«Где, собственно, «исторический союз»? Ни одного факта РЕН ТВ так и не привел, зато направо и налево сыпал громкими именами», — написал Кипелов.

Он заявил, что краснодарцы, купившие недешевые авто в официальных салонах, выявили недостатки и с помощью правозащитников обратились в суд, который вынес решение в их пользу. Верховный суд затем подтвердил законность решений. По версии Кипелова, сюжет напоминает «откровенную заказуху» со стороны бизнеса, который хочет, чтобы суды выносили решения против граждан.

По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки Роберт Хахалев, с которым судья находится в разводе. Также судья подчеркивала, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе в качестве гостей.

Резонанс вокруг свадьбы дочери Хахалева назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».