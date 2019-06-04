В ряде субъектов неправильно взимали плату за вывоз мусора, заявил Чайка

Начисление и взимание платы за коммунальную услугу по вывозу мусора происходило неправильно в трети регионов Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ , заявил во вторник генеральный прокурор России Юрий Чайка

В Ростове-на-Дону Чайка собрал совещание, чтобы обсудить состояние законности и практику прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Фактически в каждом третьем регионе прокурорами пресекались нарушения прав граждан при начислении и взимании платы за эту коммунальную услугу", — заявил Чайка.

По его словам, игнорируют требования законодательства предприятия, которые занимаются транспортировкой и захоронением отходов.

"Повсеместно не проводится производственный и дозиметрический контроль, не установлены санитарно-защитные зоны, отсутствуют разрешения и иные обязательные документы. Не соблюдаются технологии рекультивации полигонов", — перечислил генпрокурор.

Он подчеркнул, что региональными управлениями Росприроднадзора по Белгородской, Волгоградской, Новгородской, Смоленской, Тульской областям лицензии на обращение с отходами выдавались при отсутствии необходимых документов.

"Не в полной мере исполняются функции администратора платежей за негативное воздействие на окружающую среду в республиках Карелия, Крым, Архангельской, Калининградской областях", — добавил Чайка.

Он отметил, что территориальные органы Роспотребнадзора не всегда своевременно реагировали на нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в процессе сбора и утилизации отходов (Белгородская, Тамбовская области).

В марте на аналогичном совещании Чайка заявил, что, несмотря на назревшую необходимость реформ и продолжительный подготовительный период, в ряде регионов не смогли полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. Генпрокурор назвал тогда Архангельскую, Курскую, Омскую, Рязанскую, Тверскую области. Из-за этого жители городов, заявил Чайка, "наблюдали горы невывезенного мусора", а стоимость его утилизации для населения росла.

С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, работать с ними станут региональные операторы, их задача — транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.