«Накинулись, как стая»: отец о гибели спецназовца

Отец погибшего в драке спецназовца Никиты Белянкина рассказал, что на его сына напали около 15 человек: когда он сделал предупредительный выстрел в воздух, они повалили его на землю и начали избивать. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам Алексея Белянкина, конфликт между группой мужчин и молодым человеком, за которого вступился его сын, начался в баре. Потом участники вышли на улицу «разбираться». Никита Белянкин вмешался в конфликт, когда молодого человека уже «добивали».

«Когда Никита подошел, то набросились со всех сторон. Повалили его. Никита успел достать травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. В этот момент они со всех сторон, как стая, накинулись», — рассказала отец спецназовца.

Никите Белянкину все же удалось вырваться и подняться на ноги, но в этот момент один из нападавших ударил его ножом, попав в область сердца. После этого он смог пробежать около 20 метров и упал.

Белянкин-старший отметил, что ранение было проникающим. По словам судмедэксперта, шансов на спасение у него не было.

«Очень быстрая смерть. Ценой своей жизни спас того, кого избивали», — подчеркнул его отец.

Алексей Белянкин добавил, что молодой человек, которого спас его сын, оказался реаниматологом. У медика была очень серьезная рана живота, но он смог объяснить людям, которые пытались ему помочь, что надо делать.

Драка, в которой погиб 35-летний Никита Белянкин, произошла в Красногорском районе Подмосковья.

Друг погибшего Сергей Иванов ранее рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК, что в ходе этого конфликта около десяти человек избивали двоих. Белянкин, по его словам, увидел происходящее, достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух. После этого внимание нападавших переключилось на спецназовца.

Еще один друг Белянкина Иван Суханов рассказал ТАСС, что мужчина служил в спецназе ГРУ и всего десять месяцев назад уволился из Минобороны . В ходе службы воевал в Сирии.