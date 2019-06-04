Новый вид провокации: Кто платит «стукачам» на ЕГЭ

Выпускники российских школ уличили волонтёров ЕГЭ в доносах, сообщает Business FM, ссылаясь на публикацию в Facebook директора образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Александра Скаковского (в настоящее время пост удалён или скрыт — прим. ред.). По словам предпринимателя, в схеме принимают участие первокурсники педагогических вузов, которые под видом школьников просят экзаменующихся делиться шпаргалками, а потом сдают их организаторам. За это получают деньги.

Скаковский уверяет, что впервые услышал о «студентах-стукачах» от детей, которые сдавали ЕГЭ по истории 31 мая. Выпускники рассказали, что так называемые волонтёры ЕГЭ под видом школьников просили их поделиться шпаргалками, а потом результаты экзамена тех, кто попался, были аннулированы.

«Конкретно указывают на детей у кого смогли выявить — заметьте! — не сам факт списывания и использования шпор, а их наличие», — говорится в посте Скаковского, скрин которого опубликован в статье.

По словам директора образовательного центра, за свои услуги студенты получают около 35 тысяч рублей, при условии, если отработают на пяти экзаменах. При этом сколько необходимо сдать хитрых школьников, чтобы получить деньги, не известно.

«О дивный новый мир. Почему вместо психологической помощи и поддержки надо усугублять атмосферу и запугивать еще больше?» — недоумевает предприниматель.

Позже информацию из соцсети Александр Скаковский подтвердил лично в разговоре с корреспондентом Business и привёл ещё несколько примеров подобного «волонтёрства». По его словам, ему известно о деятельности «стукачей» в московских школах, а также образовательных учреждениях в Приморском крае и Волгоградской области. При этом Скаковский отмечает, что первокурсников педагогических вузов зачастую склоняют к сотрудничеству.

«Я не списываю со счетов инициативу самих студентов, не хочу указывать на Рособрнадзор, на руководство университетов. Уверен, в любом случае какая-то указка сверху должна быть, потому что кто-то же платит 35 тысяч», — заявил он.

Новость о новом виде провокации на ЕГЭ сейчас активно обсуждают в сообществах репетиторов. Преподаватели, в том числе Александр Скаковский, планируют писать по этому поводу обращение к уполномоченному по правам ребенка.

В Российском союзе молодёжи, который занимается организацией работы волонтёров на ЕГЭ, заявили, что по правилам студентам запрещено общаться с участниками экзамена и информацией о «стукачах» не владеют.

Ранее в Рособрнадзоре назвали самые распространённые нарушения на ЕГЭ. По данным РИА Новости, выпускники по-прежнему пользуются шпаргалками, мобильными телефонами и иными средствами связи. В результате с первых экзаменов был удалён 141 школьник.

«Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения», цитирует агентство словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Чиновник отметил, что специалисты продолжают анализировать видеозаписи с ЕГЭ, поэтому количество аннулированных экзаменов в будущем может увеличиться.