Патриарх Кирилл посетит Калининградскую область 5-6 июня

"С 5 по 6 июня состоится визит святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининградскую митрополию", — говорится в сообщении.

Планируется, что в дни визита патриарх совершит освящение куполов на строящемся храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, что возводится в районе проспекта Мира в Калининграде. На улице Панина областного центра намечена торжественная закладка камня в основание храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Патриарх Кирилл также возглавит утреню всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. В четверг, 6 июня, он впервые за историю Черняховской епархии возглавит божественную литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила в Черняховске, сказали ТАСС в пресс-службе епархии, отметив, что программа пребывания патриарха в Калининграде еще уточняется.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал Калининградскую митрополию в ноябре 2018 года. Решением Священного синода от 21 октября 2016 года в пределах Калининградской области была образована Калининградская митрополия, включающая в себя Калининградскую и Черняховскую епархии. Тогда же синод по просьбе калининградцев оставил за патриархом Кириллом временное управление Калининградской митрополией.