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Патриарх Кирилл посетит Калининградскую область 5-6 июня 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Калининградскую область 5-6 июня, сообщила журналистам пресс-служба Калининградской епархии.
"С 5 по 6 июня состоится визит святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининградскую митрополию", — говорится в сообщении.
Планируется, что в дни визита патриарх совершит освящение куполов на строящемся храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, что возводится в районе проспекта Мира в Калининграде. На улице Панина областного центра намечена торжественная закладка камня в основание храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Патриарх Кирилл также возглавит утреню всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. В четверг, 6 июня, он впервые за историю Черняховской епархии возглавит божественную литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила в Черняховске, сказали ТАСС в пресс-службе епархии, отметив, что программа пребывания патриарха в Калининграде еще уточняется.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал Калининградскую митрополию в ноябре 2018 года. Решением Священного синода от 21 октября 2016 года в пределах Калининградской области была образована Калининградская митрополия, включающая в себя Калининградскую и Черняховскую епархии. Тогда же синод по просьбе калининградцев оставил за патриархом Кириллом временное управление Калининградской митрополией.
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Общество , Иисус Христос , Патриарх Кирилл , Михаил Архангел , ИТАР-ТАСС , Калининградская Область
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