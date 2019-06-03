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Заразных мигрантов в России захотели внести в базу 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Роспотребнадзоре предложили вносить информацию о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках в специальную базу данных. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Речь идет о внесении изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Согласно тексту документа, ресурс планируется создать в том числе ради «эффективного барьера к осуществлению трудовой деятельности» нездоровых лиц и в целях принятия решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в России и его возможной депортации.
В базе данных будет содержаться такая информация, как данные о пройденных иностранным гражданином медосмотрах и сделанных прививках, о результатах гигиенической подготовки и аттестации, о применении к иностранцам санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска на границе и о старых решениях о депортации в связи с инфекциями.
Доступ к базе данным получат, как минимум, Роспотребнадзор и МВД, а также организации, являющиеся пользователями системы.
Государственный информационный ресурс планируется синхронизировать с информационными системами других федеральных ведомств, содержащих данные о трудовых мигрантах.
Обсуждение законопроекта продлится до 14 июня.
В мае Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость корью в России связана с тем, что инфекцию привезли из стран, где наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Самое большое число заболевших — на Украине (34,2 тысячи случаев). В Казахстане корью заразились 5,3 тысячи человек, в Грузии — 2,9 тысячи, Киргизии — 1,5 тысячи.
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Общество , Роспотребнадзор , МВД
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