В Воронеже требуют построить храм в память о Началовой

Поклонники таланта Юлии Началовой из Воронежа, где прошло детство певицы требуют построить в городе храм в память об артистке, сообщает издание Dni.ru. В ближайшее время начнётся сбор подписей.

Фанаты считают, что Началова пополнила список знаменитых воронежцев, среди которых писатель Андрей Платонов , поэты Алексей Кольцов и Самуил Маршак , а также певица Мария Мордасова . Поскольку именами людей, считающихся гордостью города названы, названы улицы и скверы, поклонники считают, что Началова также должна быть удостоена подобной чести.

Некоторые жители города предлагают добавить имя певицы к названию филармонии или музыкальной школы. Однако особенно активные фанаты считают, что в честь Началовой необходимо возвести православный храм. Религиозное сооружение, уверены поклонники, должно появиться на месте Театра оперы и балета на площади Ленина, который планируется снести ввиду его аварийного состояния.

По данным издания, в настоящее время готовится сбор подписей.

Ранее сотрудники Троекуровского кладбища заявили, что дубовый крест на могиле Началовой замироточил: на древесине выступили крупные маслянистые благоухающие капли. Жидкость была передана на экспертизу. Некоторые специалисты считают, что жидкость не что иное как обыкновенная смола, которая появилась на кресте из-за сильной жары.

На слухи о «чуде» отреагировали в РПЦ . В частности, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал не создавать информационные поводы вокруг гибели певицы, поскольку это оскорбляет её память.