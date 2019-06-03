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В Воронеже требуют построить храм в память о Началовой 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Поклонники таланта Юлии Началовой из Воронежа, где прошло детство певицы требуют построить в городе храм в память об артистке, сообщает издание Dni.ru. В ближайшее время начнётся сбор подписей.
Фанаты считают, что Началова пополнила список знаменитых воронежцев, среди которых писатель Андрей Платонов, поэты Алексей Кольцов и Самуил Маршак, а также певица Мария Мордасова. Поскольку именами людей, считающихся гордостью города названы, названы улицы и скверы, поклонники считают, что Началова также должна быть удостоена подобной чести.
Некоторые жители города предлагают добавить имя певицы к названию филармонии или музыкальной школы. Однако особенно активные фанаты считают, что в честь Началовой необходимо возвести православный храм. Религиозное сооружение, уверены поклонники, должно появиться на месте Театра оперы и балета на площади Ленина, который планируется снести ввиду его аварийного состояния.
По данным издания, в настоящее время готовится сбор подписей.
Ранее сотрудники Троекуровского кладбища заявили, что дубовый крест на могиле Началовой замироточил: на древесине выступили крупные маслянистые благоухающие капли. Жидкость была передана на экспертизу. Некоторые специалисты считают, что жидкость не что иное как обыкновенная смола, которая появилась на кресте из-за сильной жары.
На слухи о «чуде» отреагировали в РПЦ. В частности, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал не создавать информационные поводы вокруг гибели певицы, поскольку это оскорбляет её память.
«Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти», — заявил он.
Комментарии
Общество , Андрей Платонов , Самуил Маршак , Мария Мордасова , РПЦ , Дни.Ру
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