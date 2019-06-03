Россиян ждет короткая рабочая неделя

Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя будет четырехдневной из-за празднования Дня России . Об этом пишет «Российская газета».

Праздничный день, 12 июня, выпадает на среду. Кроме того, вторник, 11 июня, — предпраздничный рабочий день, поэтому россиян отпустят домой на один час раньше.

Следующие праздничные выходные в 2019 году ждут россиян в период со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Ранее власти представили план праздничных дней на 2020 год. Новогодние каникулы в следующем году запланировали сделать восьмидневными, с 1 по 8 января. При этом благодаря 4 и 5 января, выпадающим на субботу и воскресенье, в правительстве решили сделать выходными понедельник и вторник, 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества отдых предлагается установить с 22 по 25 февраля. Выходными на Международный женский день сделают дни с 7 по 9 марта. Майские праздники назначили на даты с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, в честь Дня России предложили отдыхать с 12 по 14 июня, а в честь Дня народного единства — 4 ноября.