Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный раввин Москвы объяснил засилье евреев среди самых богатых людей 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Среди самых богатых людей мира много евреев по нескольким причинам, в том числе из-за традиций. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал главный раввин Москвы и президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
По его словам, объяснить наличие множества людей еврейского происхождения среди миллиардеров или получателей Нобелевской премии можно двумя способами. «Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — отметил Гольдшмидт.
В то же время подобную статистику можно объяснить и «по-раввински», считает он. «Есть важный момент, связанный с еврейством. Например, у нас закон: человек должен в каждую свободную минуту что-то учить», — рассказал Гольдшмидт. Он подчеркнул, что хотя большая часть еврейского народа — светские люди, но подобное правило осталось в традициях и стало частью национального генома.
Однако далеко не во всех сферах евреи сильны, добавил главный раввин Москвы. В качестве примера он привел атлетику, футбол и сельское хозяйство.
В 2019 году в десятке миллиардеров по версии Forbes половина — пять человек — имеют еврейские корни. Это основатель Facebook Марк Цукерьерг, предприниматели Майкл Блумберг и Уоррен Баффетт, сооснователь Google Ларри Пейдж и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон.
В мае сообщалось, что в мире в 2018 году зафиксирован всплеск антисемитизма и число случаев убийств евреев стало максимальным за несколько десятилетий.
Последние новости
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске достигло 116 человек Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с выходцами с Кавказа Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы своего мужа
Комментарии1
Общество , Мигранты , Майкл Блумберг , Ларри Пейдж , Ларри Эллисон , Уоррен Баффетт , Oracle , Google , Forbes , Lenta.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили ультиматум Европе463
«Умер на руках у девушки»: в Подмосковье зарезали спецназовца21
Сосед убитого спецназовца рассказал о трагедии109
В Москву придет тропическая жара4
Опубликованы кадры драки с погибшим бойцом ГРУ137
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:50
Пострадавших при падении батута детей отключили от ИВЛ
Происшествия
00:45
Наезд круизного лайнера на катер попал на видео
Происшествия
04:04
Яценюк сбежал за границу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение