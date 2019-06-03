Главный раввин Москвы объяснил засилье евреев среди самых богатых людей

Среди самых богатых людей мира много евреев по нескольким причинам, в том числе из-за традиций. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал главный раввин Москвы и президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

По его словам, объяснить наличие множества людей еврейского происхождения среди миллиардеров или получателей Нобелевской премии можно двумя способами. «Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — отметил Гольдшмидт.

В то же время подобную статистику можно объяснить и «по-раввински», считает он. «Есть важный момент, связанный с еврейством. Например, у нас закон: человек должен в каждую свободную минуту что-то учить», — рассказал Гольдшмидт. Он подчеркнул, что хотя большая часть еврейского народа — светские люди, но подобное правило осталось в традициях и стало частью национального генома.

Однако далеко не во всех сферах евреи сильны, добавил главный раввин Москвы. В качестве примера он привел атлетику, футбол и сельское хозяйство.

В мае сообщалось, что в мире в 2018 году зафиксирован всплеск антисемитизма и число случаев убийств евреев стало максимальным за несколько десятилетий.