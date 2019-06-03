В Сети восхитились причесывающим усы Лукашенко 

Журналист Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлен президент Белоруссии Александр Лукашенко, причесывающий усы и брови.
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — прокомментировал ролик журналист.
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»: Александр Григорьевич и расческа pic.twitter.com/onYI4XJ9Ew— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 июня 2019 г.
В комментариях пользователи поддержали желание Лукашенко оставаться всегда опрятным.
«Лукашенко опрятен, и это нормально», — прокомментировала одна из подписчиц Смирнова (орфография и пунктуация пользователей здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Все нормально, совершенно адекватный мужской аксессуар…усы быстро в веник превратятся если не подчесывать иногда», — написал пользователь Николай Колганов.
«Ну что, правильно, не хочет выходить, как нибудь..», — отметил другой пользователь.
Видеозапись была сделана во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Нур-Султане. По итогам саммита лидеры стран ЕАЭС подписали 25 документов. Были приняты решения об отдельных аспектах подписания Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая, Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. Также были внесены поправки в Договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка, а также дано поручение о нормативах распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран союза.