Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети восхитились причесывающим усы Лукашенко 

Ura.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Журналист Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлен президент Белоруссии Александр Лукашенко, причесывающий усы и брови.
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — прокомментировал ролик журналист.
В комментариях пользователи поддержали желание Лукашенко оставаться всегда опрятным.
«Лукашенко опрятен, и это нормально», — прокомментировала одна из подписчиц Смирнова (орфография и пунктуация пользователей здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Все нормально, совершенно адекватный мужской аксессуар…усы быстро в веник превратятся если не подчесывать иногда», — написал пользователь Николай Колганов.
«Ну что, правильно, не хочет выходить, как нибудь..», — отметил другой пользователь.
Видеозапись была сделана во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Нур-Султане. По итогам саммита лидеры стран ЕАЭС подписали 25 документов. Были приняты решения об отдельных аспектах подписания Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая, Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. Также были внесены поправки в Договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка, а также дано поручение о нормативах распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран союза.
Ura.Ru: последние новости
Власти напомнили россиянам о дополнительном выходном в июне В РПЦ рассказали об идеальном доходе священников Следователи рассказали о мечте выпускницы, умершей на ЕГЭ
Комментарии
Общество , Дмитрий Смирнов , Александр Лукашенко , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию224
США поставили ультиматум Европе480
«Умер на руках у девушки»: в Подмосковье зарезали спецназовца53
Сосед убитого спецназовца рассказал о трагедии126
В Москву придет тропическая жара9
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
02:50
Создан протез с эффектом реальной ступни
Наука и техника
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:50
Пострадавших при падении батута детей отключили от ИВЛ
Происшествия
00:45
Наезд круизного лайнера на катер попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение