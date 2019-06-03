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Более 600 летних кафе открылись в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 5 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 600 летних кафе открылись в Подмосковье — это и террасы при постоянных заведениях, и шатры, и зонтики, и отдельно стоящие сезонные кафе. Пока на улице стоит хорошая погода, они будут работать, сообщает телеканал "360".
У жителей области будет широкий выбор кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Количество летних веранд увеличилось благодаря упрощению регламента по открытию сезонных кафе. Сейчас для этого нужно пройти всего два этапа.
"Вчера разговаривал с владелицей крупной сети семейных кафе — они пришли в область и готовятся принять первых посетителей в Домодедове. В прошлом году мы упростили процедуру открытия летних кафе — бюрократии и справок теперь гораздо меньше", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram.
Предприниматель должен заключить договор с муниципалитетом на аренду земли и получить уведомление Роспотребнадзора через сайт. Если же кафе будет расположено на частной земле, то необходимо только уведомление от надзорного ведомства.
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Общество , Андрей Воробьев , Роспотребнадзор , Московская область
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