Более 600 летних кафе открылись в Подмосковье

Более 600 летних кафе открылись в Подмосковье — это и террасы при постоянных заведениях, и шатры, и зонтики, и отдельно стоящие сезонные кафе. Пока на улице стоит хорошая погода, они будут работать, сообщает телеканал "360".

У жителей области будет широкий выбор кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Количество летних веранд увеличилось благодаря упрощению регламента по открытию сезонных кафе. Сейчас для этого нужно пройти всего два этапа.

"Вчера разговаривал с владелицей крупной сети семейных кафе — они пришли в область и готовятся принять первых посетителей в Домодедове. В прошлом году мы упростили процедуру открытия летних кафе — бюрократии и справок теперь гораздо меньше", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram.