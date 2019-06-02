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В РПЦ рассказали, как должен жить священник 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Священник должен жить так, как среднестатистический прихожанин его прихода, и получать доходы только от алтаря. Об этом председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в ходе выступления на фестивале "Православие и спорт" в Москве.
"Служащий у алтаря питается от алтаря. У него нет других доходов и не может быть. Вот что ему мы с вами принесли, то у него и есть. Поэтому я глубоко убежден, что священник может и должен жить так, как живет среднестатический прихожанин его прихода. Вот это соответствует тому уровню жизни, который у него должен складываться естественным образом", — сказал Легойда.
Отвечая на вопрос о том, на каких автомобилях могут ездить священнослужители, Легойда напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.
"Христианин любой, а тем более священник должен об этом думать и думать очень серьезно", — добавил Легойда.
VII ежегодный культурно-спортивный фестиваль "Православие и спорт" прошел 1 июня в парке Коломенское и был посвящен 10-летию служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ , Москва
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