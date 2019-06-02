«Враг ли я?»: Познер отказался страдать в случае запрета на съезд на Украину

Владимир Познер заявил, что не является врагом Украины , и не будет страдать от запрета на посещение ее территории. Так телеведущий прокомментировал сообщение о том, что его внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец».

По словам Познера, в апреле он летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал», финал которого проводился в этом городе. Видимо, это и послужило поводом для включения в список.

«Комментариев у меня нет. Комментировать глупости — дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет», — заявил Познер.

Сайт «Миротворец» ведет базу граждан, которых считает «врагами и изменниками Украины». Создатель портала — депутат Рады Антон Геращенко.

Ранее «Миротворец» публиковал личные данные журналистов и деятелей культуры, вызывая протесты российских и западных правозащитников и дипломатов.