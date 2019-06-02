Удар по образованию: как хакеры пытались взломать ЕГЭ

Два дня хакеры атаковали интернет-ресурсы Рособрнадзора . Однако это не помешало проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не повлияло на результаты экзаменов. Отмечается, что хакеры пытались нарушить работу сайта при помощи DDoS-атак, то есть подачи огромного количества запросов. Представители госоргана обратились к правоохранителям и передали им материалы о попытках взлома.

В течение двух дней хакеры атаковали интернет-ресурсы Рособрнадзора. Тем не менее это не повлияло на работу сайта и обработку результатов прошедшего единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.

«Были задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей. Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», — передает РИА «Новости» слова представителей пресс-службы Рособрнадзора.

В результате DDoS-атак Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал «подробные материалы об атаке для последующей работы». DDoS-атаки представляют собой огромное количество запросов, которые исходят не от пользователей сайта, а от специально запрограммированных ботов в автоматическом режиме. В результате нагрузки сайт может «рухнуть».

ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. Как сообщает Рособрнадзор, в этом году сдавать выпускные экзамены будут 750 тыс. школьников. Так, 27 мая прошло тестирование по географии и литературе, 29 мая выпускники сдавали базовую и профильную математику, а 31 мая — химию и историю.

В субботу, 31 мая, в Московской области во время проведения экзаменов организаторы тестирования опробовали новую технологию доставки экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ — через интернет. Об этом сообщил министр образования региона Ольга Забралова, передает телеканал «360».

Она отметила, что экзамен сдавали свыше 9 тыс. школьников, для чего был задействован 141 пункт проведения госэкзаменов. Тестирование нового способа доставки материалов, по словам министра, прошло успешно.

«Для наблюдения за ходом проведения экзаменов аккредитованы 457 общественных наблюдателей, в том числе 148 представителей Российского союза молодежи, 19 наблюдателей будут следить за ходом проведения онлайн», — отметила Забралова. Результаты ЕГЭ выпускники узнают не позднее 14 июня.

По данным пресс-службы Рособрнадзора, проведение ЕГЭ по истории и химии 31 мая прошло без сбоев и утечек контрольных измерительных материалов, передает РИА «Новости».

«Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали около 120 тысяч человек, из них 117,5 тысяч — выпускники текущего года. ЕГЭ по этому предмету проводился в 2817 пунктах проведения экзаменов (ППЭ)», — заявили в пресс-службе.

Если 31 мая никаких серьезных происшествий во время проведения ЕГЭ не было, то 29 мая в Чебоксарах произошла трагедия — ученица 11 класса скончалась во время сдачи экзамена по математике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Там обратили внимание на то, что по внешнему виду пришедшей на экзамен девушки было видно, что ей нездоровится. Известно, что у нее был врожденный порок сердца.

«Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать», — сообщили в ведомстве.

Спустя час после начала экзамена школьница вышла из аудитории в коридор, где ей стало плохо. Выпускнице оказали медицинскую помощь, но спасти ее не удалось, сказали в министерстве.

После этого инцидента зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина пообещала разработать закон, по которому школьникам во время сдачи ЕГЭ будет оказана психологическая поддержка. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Трагедии, произошедшей в Чебоксарах, нет и не может быть оправдания. Атмосфера, в которой происходит сдача ЕГЭ, ненормальная, детская психика не способна ее выдержать», — считает Вторыгина.

Она выразила мнение, что тот факт, что девочка «якобы проявила настойчивость и решила сдавать экзамен несмотря ни на что, — это слабое оправдание». По мнению политика, «дети в таком возрасте» не могут самостоятельно объективно оценивать свои возможности и состояние здоровья.

По факту смерти школьницы Следственный комитет проводит проверку, сообщили изданию в СУ СКР по Чувашской Республике.