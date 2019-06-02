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Умер экс-генпрокурор РФ Алексей Казанник 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Казанник скончался от продолжительной болезни. Его не стало на 78-м году жизни.
Сегодня, 2 июня, умер государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Алексей Казанник. Об этом сообщает портал «ВОмске».
Уточняется, что Казанник скончался от продолжительной болезни. Его не стало на 78-м году жизни.
По словам заведующего кафедрой государственного и муниципального права юрфака ОмГУ Александра Костюкова, Казанник был «человеком большой души».
«Учитель с большой буквы. Никогда не прерывал связь с кафедрой, даже когда занимал высокие посты. Любимый наш человек», — подчеркнул он.
Казанник долгое время был профессором Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Он родился в 1941 году в Черниговской области. Свою политическую карьеру начал в 1989 году, а через четыре года был назначен на пост генпрокурора указом первого российского президента Бориса Ельцина.
В 1996 году Казанник был назначен заместителем губернатора Омской области.
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