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Экс-бойфренд наследника империи Fiat заявил об изнасиловании во время оргии 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Fiat
Экс-бойфренд наследника империи Fiat Лапо Элканна Трэвис Лондон заявил, что подвергся сексуальному насилию в ходе транссексуальной оргии, которая вышла из-под контроля, сообщает New York Post.
Лондон утверждает, что инцидент вызвал у него "серьезное эмоциональное расстройство".
Он заявил, что участвовать в оргии и употреблять наркотики его заставил Элканн. Он отметил, что испытал шок и сбежал из дома Лапо.
Кроме того, по его словам, Элканн выплатил ему и участникам оргии крупную сумму за молчание, чтобы избежать скандала.
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Общество , Лапо Элканн
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