Экс-бойфренд наследника империи Fiat заявил об изнасиловании во время оргии

Экс-бойфренд наследника империи Fiat Лапо Элканна Трэвис Лондон заявил, что подвергся сексуальному насилию в ходе транссексуальной оргии, которая вышла из-под контроля, сообщает New York Post.

Лондон утверждает, что инцидент вызвал у него "серьезное эмоциональное расстройство".

Он заявил, что участвовать в оргии и употреблять наркотики его заставил Элканн. Он отметил, что испытал шок и сбежал из дома Лапо.

Кроме того, по его словам, Элканн выплатил ему и участникам оргии крупную сумму за молчание, чтобы избежать скандала.