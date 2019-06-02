Лишенную детей в Испании россиянку признали мужчиной

Трансгендер Юлия Савиновских заявила, что испанские психиатры признали ее мужчиной Фрэнсисом и разрешили сделать операцию по смене пола. В России Савиновских прославилась тем, что удалила себе груди и писала в интернете о жизни трансгендера. В итоге у нее забрали приемных детей, сообщает РИА Новости

Осенью прошлого года Савиновских вместе с тремя детьми уехала из России в Испанию. Сейчас она называет себя транссексуалом Фрэнсисом и снимает квартиру в Жироне. Муж трансгендера остался в Екатеринбурге, где заботится о кошках и собаках.

Коммуналку и медицинские услуги Савиновских оплачивает Испания. Каждый месяц семья получает пособие в 400 евро.

Савиновских говорит, что получила заключение испанского психиатра, что является мужчиной:

«Мне снова подтвердили, что я — мужчина, что я — трансгендер. Сказали, что страховка покроет операции мои. Это будет гистерэктомия (операция по удалению матки). Сказали, что, в принципе, что фаллопластику тоже, но мне не надо».

Ранее у Савиновских забрали двух приемных детей. Это произошло после операции по удалению молочных желез. Власти и органы опеки заявили, что детей изъяли из-за болезни женщины, при которой нельзя усыновлять.