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Лишенную детей в Испании россиянку признали мужчиной 

Рамблер + ещё 5 28 минут назад
Фото: аккаунт Юлии Савиновских в "ВКонтакте"
Трансгендер Юлия Савиновских заявила, что испанские психиатры признали ее мужчиной Фрэнсисом и разрешили сделать операцию по смене пола. В России Савиновских прославилась тем, что удалила себе груди и писала в интернете о жизни трансгендера. В итоге у нее забрали приемных детей, сообщает РИА Новости.
Осенью прошлого года Савиновских вместе с тремя детьми уехала из России в Испанию. Сейчас она называет себя транссексуалом Фрэнсисом и снимает квартиру в Жироне. Муж трансгендера остался в Екатеринбурге, где заботится о кошках и собаках.
Коммуналку и медицинские услуги Савиновских оплачивает Испания. Каждый месяц семья получает пособие в 400 евро.
Савиновских говорит, что получила заключение испанского психиатра, что является мужчиной:
«Мне снова подтвердили, что я — мужчина, что я — трансгендер. Сказали, что страховка покроет операции мои. Это будет гистерэктомия (операция по удалению матки). Сказали, что, в принципе, что фаллопластику тоже, но мне не надо».
Ранее у Савиновских забрали двух приемных детей. Это произошло после операции по удалению молочных желез. Власти и органы опеки заявили, что детей изъяли из-за болезни женщины, при которой нельзя усыновлять.
Комментарии27
Общество , РИА Новости , Испания
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