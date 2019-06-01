В Симферополе открыли памятник Чижику-Пыжику

В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику

Скульптурную композицию "Чижик-Пыжик" открыли в центре Симферополя по случаю дня города, передает корреспондент РИА Новости.

Константин Сухенко. В торжественной церемонии приняли участие глава администрации города Наталья Маленко и руководитель делегации из Санкт-Петербурга

Скульптурная композиция "Чижик-Пыжик" установлена на улице Карла Маркса и является копией памятника на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге. Высота скульптуры 11 сантиметров, вес — около 5 килограмм. Рядом с постаментом, на котором размещен "Чижик-Пижик", установлен стул — место для фотозоны.

По словам Натальи Маленко, за последние пять лет налажена серьезная работа с Санкт-Петербургом.

"У нас сегодня в городе появился "Чижик-Пыжик" из Санкт-Петербурга. Мы хотим нашим партнерам показать, что мы очень тепло к ним относимся. Я думаю, что у нас очень скоро будет и "Куница" из Уфы, Башкортостан", — сказала глава горадминистрации журналистам.

По ее словам, памятник стал подарком от администрации Санкт-Петербурга

При этом в администрации Симферополя подчеркнули, что в городе уже стало традицией открывать памятники шуточным героям. Так в прошлом году по случаю дня города была установлена скульптурная композиция "Йошкин кот", подаренная делегацией из города-побратима Йошкар-Олы.

Памятник герою шуточной песенки "Чижик-Пыжик" был установлен в 1994 году на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге. Высота бронзовой птички 11 сантиметров, вес — 5 килограмм.