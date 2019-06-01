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В регионах России закроют букмекерские конторы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Букмекерские конторы и тотализаторы закроются в некоторых регионах России из-за изменения законодательства. Новые правила вступили в силу с 1 июня.
Еще с 2006 года в России был введен запрет на игорный бизнес кроме некоторых регионов. Но тотализаторы под запрет формально не попали. Однако в ряде субъектов Федерации в 2007 году приняли региональные законы о запрете букмекерских контор. Правда тотализаторы продолжали работать, поскольку букмекеры выигрывали суды, ссылаясь на федеральное законодательство.
Теперь запрет на прием ставок в этих регионах фактически подтвердили и на федеральном уровне. Букмекеры отныне могут работать на территории только тех субъектов, где региональными законами разрешены азартные игры. В лицензиях на проведение азартных игр больше не могут быть указаны адреса мест размещения контор в регионах, где такая деятельность запрещена. То есть теперь организация азартных игр в этих регионах становится нарушением лицензии, а за это контору могут закрыть вообще, аннулировав лицензию.
Постановление правительства России "О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах" вступило в силу 2 апреля 2019 года. Два месяца игорному бизнесу дали на переоформление документов. Теперь этот срок истек.
При этом запрет может привести к перемещению азартных игр в интернет, считают эксперты.
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Общество , Правительство РФ
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