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Российский чиновник напоказ выпил воду с червями 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Замглавы города Киселевск Кемеровской области Сергей Шишкин на встрече с жителями выпил воду с червями, которую собравшиеся принесли ему, этот момент попал на видео.
Жители поселка Карагайлинский пожаловались на червей в водопроводе, после чего администрация Киселевска отчиталась об успешной прочистке и дезинфекции сетей, передает издание «Клуб регионов».
После публикаций в СМИ местные власти провели встречу с жителями, на которую граждане принесли воду в банках, где все еще присутствовали черви. При этом в ходе встречи выяснилось, что руководство ЖКХ города знало об этих животных, но не уведомило население.
«Кульминацией встречи стал момент, когда замглавы Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин выпил воду с червяком, принесенную на встречу. Таким образом чиновник пытался доказать, что вода безопасна, однако местные жители поступок Шишкина не оценили и потребовали провести дезинфекцию», — сообщило издание.
Видеозапись с употреблением воды с червяком опубликовал телеграм-канал Hue. В ней чиновник взял в руки стакан с жидкостью и целиком осушил его.
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Комментарии
Общество , Видео , Сергей Шишкин , Кемеровская Область , Киселевск
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