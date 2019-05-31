Российский чиновник напоказ выпил воду с червями

Жители поселка Карагайлинский пожаловались на червей в водопроводе, после чего администрация Киселевска отчиталась об успешной прочистке и дезинфекции сетей, передает издание «Клуб регионов».

После публикаций в СМИ местные власти провели встречу с жителями, на которую граждане принесли воду в банках, где все еще присутствовали черви. При этом в ходе встречи выяснилось, что руководство ЖКХ города знало об этих животных, но не уведомило население.

«Кульминацией встречи стал момент, когда замглавы Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин выпил воду с червяком, принесенную на встречу. Таким образом чиновник пытался доказать, что вода безопасна, однако местные жители поступок Шишкина не оценили и потребовали провести дезинфекцию», — сообщило издание.

Видеозапись с употреблением воды с червяком опубликовал телеграм-канал Hue. В ней чиновник взял в руки стакан с жидкостью и целиком осушил его.