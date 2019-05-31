Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров рассказал о заседаниях совета при комитете Госдуме по культуре 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что заседания общественного совета при комитете ГД по культуре проходят конструктивно, по мнению певца, "в этом есть жизнь".
"Мне интересно, в этом есть нерв, в этом есть жизнь. Действительно обсуждаются актуальные на сегодняшний день вопросы и то, что будоражит общественность. Здесь можно и обсудить, и принять какие-то решения, и я надеюсь как-то посодействовать преодолению тех барьеров, которые возникают", — сказал Шнуров журналистам в пятницу после заседания.
Первый состав общественного совета при комитете был учрежден в январе 2019 года. В него вошли спрецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие известные деятели культурной и общественной сфер. Позже состав участников был расширен — в него вошли Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Комментарии
Общество , Андрей Макаревич , Евгений Водолазкин , Эдгард Запашный , Михаил Швыдкой , Сергей Шнуров , Карен Шахназаров , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Только один флаг: Косово выдвинул ультиматум ЕС
Гибель МН17: Вину России поставили под сомнение116
Не так рассчитали: Рейтинг Путина резко вырос540
Канадский военный самолет засекли над Москвой8
Запретить въезд: Москва расширяет «черный список»51
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
02:55
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Шоу-бизнес
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение