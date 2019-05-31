Российские дети стали чаще жаловаться на взрослых

Несовершеннолетние россияне стали чаще обращаться в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Об этом детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала президенту России Владимиру Путину , сообщается на сайте Кремля.

По ее словам, количество таких обращений увеличилось на 14,5 процентов. Всего за последний год в аппарате рассмотрели 8 тысяч обращений. Кузнецова отметила, что как правило это вопросы имущественного характера и вопросы, связанные с воспитанием.

«С одной стороны, это положительный сигнал, что дети доверяют и пишут нам. Мы сегодня открыты, и через социальные сети к нам можно обратиться, написать напрямую. Но это и тревожный сигнал о том, что дети сегодня не нашли тех взрослых, кто может услышать их проблемы», — отметила Кузнецова.

В качестве примера детский омбудсмен привела случай, когда к ней обратились дети из одного класса, которые попросили поговорить с администрацией школы. В чем заключался конфликт — Кузнецова не уточнила, но заметила, что он был исчерпан.

Она также отметила, что по итогам последнего мониторинга Рособрнадзора только 16,5 процента воспитательных программ соответствуют существующим нормам.

«К сожалению, в этом направлении предстоит еще большая работа», — посетовала Кузнецова.

Больше всего нарушений было выявлено в детских домах и интернатах. По словам Кузнецовой, находящиеся там дети относятся к самой незащищенной категории.

«Для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить», — заявила она.

Ранее Кузнецова сообщала, что в России число детских самоубийств увеличилось с 2017 года и достигло почти 800 случаев. Такие данные свидетельствуют о том, что «дети предоставлены сами себе, их не слышат, проблемы, которые волнуют их, не волнуют никого», считает омбудсмен.