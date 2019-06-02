Шнуров призвал отменить прокатные удостоверения для фильмов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров предложил отменить процедуру выдачи прокатных удостоверений на фильмы. Об этом он сказал на заседании общественного совета комитета Госдумы по культуре, пишет агентство «Москва».

Музыкант возмутился тем, что для широкого проката в России фильмы обязательно должны получать специальные удостоверения.

«Давайте все лицензировать, ролики в Youtube, например. Вообще все <…> Кто-то написал книгу — давайте собираться, читать и решать, выпускать или нет. Давайте обкомиссимся все: будем собирать комиссии по каждому незначительному поводу и лицензии выписывать», — сказал Шнуров.

Он также выступил за то, чтобы разрешить использовать в отечественном кино ненормативную лексику, чтобы язык звучал «в его большем объеме».

«Вы берете, отнимаете у художника красную краску и говорите: "Пиши закат"», — добавил Шнуров.

По словам певца, зрители не идут на такие фильмы, потому что видят фальшь.

В конце мая стало известно, что из российской версии киноленты о музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали эпизоды с поцелуями и постельными сценами с геями. Кроме того, из фильма исчезли эпизоды с наркотиками. В «Централ Партнершип», занимающейся прокатом киноленты в России, заявили, что кадры убрали «для соответствия картины законодательству Российской Федерации».