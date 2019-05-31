В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Сотрудница администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцова, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои "пятые точки" и сделать что-то самим, получила дисциплинарное взыскание, сообщил РИА Новости в пятницу представитель муниципалитета.

СМИ в начале мая обратили внимание на комментарий Иванцовой в социальной сети "ВКонтакте", размещенный ею в группе "Глава в районе", рассказывающий о деятельности мэрии. В нем сообщалось о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами. Реагируя на жалобы жителей в этой связи, Иванцова предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим. Она добавила, что мост между селами по их приказу "строить не будут".

Позже глава района Андрей Трубецкой заявил, что по этому факту комиссия по этике проведет проверку. Кроме того, ряд интернет-изданий опубликовал скриншот уже удаленной переписки чиновницы с местными жителями, с которой, по ее словам, и началось скандальное общение. На нем Иванцова опровергает мнение, что властям района наплевать на жителей, после чего один из пользователей отвечает ей в оскорбительной форме.

"За нарушение требований к служебному поведению к Любови Иванцовой применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, которое влияет на лишение чиновницы всех премиальных выплат в размере 100%", — сообщили в администрации района.

Сама Иванцова ранее разместила на своей странице в Facebook публикацию, в которой извинилась перед жителями указанных поселков. Она признала, что действительно была "неоправданно резка в своем комментарии". Чиновница также назвала эту ситуацию большим уроком, добавив, что определенную роль в тоне ее беседы с жителями сыграла обида, так как специалисты проделали большой объем работы, чтобы обеспечить безопасность в период ледохода.

Комментируя этот инцидент РИА Новости в пятницу, сотрудница мэрии подчеркнула, что не хотела никого оскорбить и тем более обидеть.