«Поднять свою пятую точку»: Чиновницу лишили премию из-за высказывания

Администрация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа лишила премии чиновницу, которая в грубой форме ответила на жалобы жителей.

Как сообщает РИА «Новости», сотрудница администрации Любовь Иванцова получила дисциплинарное взыскание и была лишена премии в полном объеме.

Ранее Иванцова посоветовала жителям, которые пожаловались на закрытие переправы между поселками Лямина и Сытомино, «езжать в другие поселки», «поднять свою пятую точку» и сделать что-то самим.

Позже Иванцова объяснила, что ее резкая реакция была ответом на оскорбление, и признала, что «не должна была реагировать на такое».