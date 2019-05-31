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«Поднять свою пятую точку»: Чиновницу лишили премию из-за высказывания 

Рамблер + ещё 11 52 минуты назад
Фото: facebook.com/ivantsovala
Администрация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа лишила премии чиновницу, которая в грубой форме ответила на жалобы жителей.
Как сообщает РИА «Новости», сотрудница администрации Любовь Иванцова получила дисциплинарное взыскание и была лишена премии в полном объеме.
Ранее Иванцова посоветовала жителям, которые пожаловались на закрытие переправы между поселками Лямина и Сытомино, «езжать в другие поселки», «поднять свою пятую точку» и сделать что-то самим.
Позже Иванцова объяснила, что ее резкая реакция была ответом на оскорбление, и признала, что «не должна была реагировать на такое».
Общество , Ханты-Мансийский автономный округ
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