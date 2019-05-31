Администрация Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа лишила премии чиновницу, которая в грубой форме ответила на жалобы жителей.
Как сообщает РИА «Новости», сотрудница администрации Любовь Иванцова получила дисциплинарное взыскание и была лишена премии в полном объеме.
Ранее Иванцова посоветовала жителям, которые пожаловались на закрытие переправы между поселками Лямина и Сытомино, «езжать в другие поселки», «поднять свою пятую точку» и сделать что-то самим.
Позже Иванцова объяснила, что ее резкая реакция была ответом на оскорбление, и признала, что «не должна была реагировать на такое».