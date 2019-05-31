Эксперт объяснила нелюбовь россиян к москвичам

Это связано, скорее всего, с завистью. «Почему всё в Москве?» — это нормальный действительно вопрос. А почему всё в Москве? — сказала Халтурина News.ru.

По её мнению, в России не существует прогрессивной ставки налога на достаток физических лиц, которая бы распределила бюджет в пользу регионов.

Это нормально, что они злятся. Тут, конечно, надо заниматься более активно борьбой с неравенством, — подчеркнула эксперт.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани недоброжелательно относятся к Москве и москвичам.

Как писал News.ru, представители органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, эксперты и гражданские активисты со всей России приедут в столицу на форум, чтобы поделиться своим опытом в сфере социальных инноваций для регионов.