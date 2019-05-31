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Яровая предложила объявлять 22 июня минуту молчания по всей стране 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила 22 июня, в День памяти и скорби, объявлять минуту молчания по всей России.
"Очень важно, чтобы 22 июня [акция] "Свеча памяти", которую мы проводим, была дополнена еще и общей минутой молчания, когда бы останавливалась вся страна", — сказала политик в пятницу на пресс-конференции.
Она напомнила, что о начале Великой Отечественной войны объявили в 12 часов дня.
"Для нас это дата, когда вероломно, без объявления войны напали на нашу страну, акт агрессии, начало большой и страшной беды, — подчеркнула зампредседателя Госдумы. — Если бы у нас в стране появилась традиция общей минуты молчания, наверное, это и для всего мира стало бы напоминанием, что мы помним о том, что на нашу страну вероломно напали, и наш солдат защитил весь мир от фашизма и подарил право на жизнь современным поколениям, которые мы очень уважаем, ценим взаимодействие с ними, но они этой правды просто не знают".
"Если бы объявили минуту молчания по каждому, кто погиб в нашей стране в годы Великой Отечественной, мир замолчал бы на 50 лет",
— добавила Яровая, отметив, что об этом "тоже не знает Европа".
"Если бы они знали об этом, никогда бы в российском солдате не могли бы видеть потенциального агрессора", — уверена парламентарий.
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Комментарии
Общество , Ирина Яровая , Госдума
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