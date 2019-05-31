Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вассерман назвал сериал «Чернобыль» не соответствующим истине 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый сериал телеканала HBO «Чернобыль» называют второй «Игрой престолов». Несмотря на ограниченное число серий, у него моментально появилась внушительная армия поклонников по всему миру.
В бывших союзных республиках шоу принимают особенно близко к сердцу ввиду относительно недавних событий катастрофы. Однако не все разделают восторги относительно нового западного ТВ-продукта.
Публицист и политолог Анатолий Вассерман высказался в отношении сериала достаточно категорично.
«Можете исходить из того, что если англосаксы что-то сняли о русских, то это заведомо не соответствует истине. И не потому, что они нас не любят, а просто потому, что англосаксонская и русская цивилизации формировались в разных условиях, развивались совершенно разными путями и они попросту не могут нас понять. Поэтому судят со своей колокольни», — заявил он журналисту «Телепрограммы».
Вассерман также прокомментировал показанное в сериале самоубийство академика Анатолия Легасова. Позднее появилась теория, что научный деятель был убит.
Политолог предположил, что это не совсем верно, так как вся информация распространялась в открытых источниках.
«Поэтому любое конспироложество вокруг этой трагедии — это всего лишь способы подзаработать самим и сбить с толку других», — выразил уверенность Вассерман.
Teleprogramma.pro: последние новости
Юрий Соломин тяжело переживает смерть супруги Александр Друзь извинился за мошеннический скандал на шоу «Кто хочет стать миллионером?» «Врачам он не доверял»: вдова Сергея Доренко рассказала о смертельной болезни журналиста
Комментарии1
Общество , Анатолий Вассерман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Косово провозгласило дипломата РФ персоной нон грата11
Рада едва не признала Крым частью России1
Слишком красива для работы56
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским344
Порошенко возглавил новую партию3
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
04:18
«Лишь бы обвинить Россию»: в Малайзии требуют правды о MH-17
Катастрофы Азия
02:41
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой
Шоу-бизнес
03:35
Косово провозгласило дипломата РФ персоной нон грата
В мире Политика
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение