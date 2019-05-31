Голикова объяснила странный перенос выходных

Выходные, выпадающие на новогодние праздники в 2020 году, будут перенесены во имя рациональности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

В ходе сегодняшнего заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Голикова, ее координатор, рассказала, что новогодние праздники в будущем году продлятся восемь дней — с 1 по 8 января.

При этом выходные с 4 и 5 января, субботы и воскресенья, будут перенесены на 4 и 5 мая, понедельник и вторник. Целью переноса зампред правительства назвала рациональное использование работниками выходных и праздников.

Благодаря переносу россияне будут отдыхать в течение пяти первых дней мая. Кроме того, в 2020-м праздничными и, следовательно, нерабочими днями будут 22, 23, 24 февраля, 7, 8, 9 марта, 9, 10, 11 мая, 12, 13, 14 июня и 4 ноября.

Таким образом, праздничными в будущем году будут 26 дней, выходными — 92, сокращенными рабочими — пять, рабочими — 243.