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Представитель Бекмамбетова опроверг информацию о серьезной болезни режиссера 

Вечерняя Москва + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тимур Асадов, помощник Тимура Бекмамбетова, назвал неправдой сообщения о тяжелом заболевании режиссера.
— Информация о тяжелом заболевании — желтая пресса, — заявил представитель сценариста.
Он подчеркнул, что Бекмамбетов действительно был в столичной больнице, но по итогам обследования был признан «абсолютно здоровым». При этом провел он в медучреждении всего полдня.
По словам Асадова, режиссер вообще не страдает никакими недугами. Об этом пишет агентство «Москва».
Напомним, что ранее в Сети появились сообщения о том, что Бекмамбетов страдает от серьезной болезни. Якобы он обратился в одну из клиник Москвы для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
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Общество , Тимур Бекмамбетов , АГН "Москва"
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