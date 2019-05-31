Представитель Бекмамбетова опроверг информацию о серьезной болезни режиссера

Тимур Асадов, помощник Тимура Бекмамбетова , назвал неправдой сообщения о тяжелом заболевании режиссера.

— Информация о тяжелом заболевании — желтая пресса, — заявил представитель сценариста.

Он подчеркнул, что Бекмамбетов действительно был в столичной больнице, но по итогам обследования был признан «абсолютно здоровым». При этом провел он в медучреждении всего полдня.

По словам Асадова, режиссер вообще не страдает никакими недугами. Об этом пишет агентство «Москва».

Напомним, что ранее в Сети появились сообщения о том, что Бекмамбетов страдает от серьезной болезни. Якобы он обратился в одну из клиник Москвы для повторного обследования после удаления щитовидной железы.