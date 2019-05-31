Тимур Асадов, помощник Тимура Бекмамбетова, назвал неправдой сообщения о тяжелом заболевании режиссера.
— Информация о тяжелом заболевании — желтая пресса, — заявил представитель сценариста.
Он подчеркнул, что Бекмамбетов действительно был в столичной больнице, но по итогам обследования был признан «абсолютно здоровым». При этом провел он в медучреждении всего полдня.
По словам Асадова, режиссер вообще не страдает никакими недугами. Об этом пишет агентство «Москва».
Напомним, что ранее в Сети появились сообщения о том, что Бекмамбетов страдает от серьезной болезни. Якобы он обратился в одну из клиник Москвы для повторного обследования после удаления щитовидной железы.